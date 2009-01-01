В Лимане суд заочно приговорил женщину из охранки ДНР к восьми годам тюрьмы

Злоумышленница является жительницей Донецка, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
В ведомстве уточнили, злоумышленницей является 28-летняя жительница Донецка.
"… в течение 2014-2015 годов получала от информаторов данные о дислокации украинских подразделений и анализировала результаты обстрелов позиций сил АТО", — отметили в спецслужбе.
Потом противник использовал обработанную ею информацию для ведения террористической деятельности. "Приговор суда, согласно которому террористка заочно приговорена к восьми годам лишения свободы, вступил в силу", — добавили в пресс-службе.
Напомним, в Константиновке Донецкой области горрайонный суд приговорил 50-летнего россиянина — жителя республики Саха (Якутия, позывной "Якут"), который принимал активное участие в деятельности террористической ДНР, к восьми годам заключения.