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В Лимане суд заочно приговорил женщину из охранки ДНР к восьми годам тюрьмы

Сегодня, 18:19

Злоумышленница является жительницей Донецка, отметили в СБУ.

суд, молоток
Судейский молоток, иллюстрация zn.ua
В Лимане (до переименования — Красный Лиман) Донецкой области горсуд заочно приговорил женщину, которая в августе 2014-го пополнила ряды "министерства госбезопасности" (МГБ, охранка) самопровозглашенной ДНР, к восьми годам заключения.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, злоумышленницей является 28-летняя жительница Донецка.

"… в течение 2014-2015 годов получала от информаторов данные о дислокации украинских подразделений и анализировала результаты обстрелов позиций сил АТО", — отметили в спецслужбе.

Потом противник использовал обработанную ею информацию для ведения террористической деятельности. "Приговор суда, согласно которому террористка заочно приговорена к восьми годам лишения свободы, вступил в силу", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Константиновке Донецкой области горрайонный суд приговорил 50-летнего россиянина — жителя республики Саха (Якутия, позывной "Якут"), который принимал активное участие в деятельности террористической ДНР, к восьми годам заключения.

Теги:  
Донбасс, АТО, МГБ, ДНР, суд, СБУ
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