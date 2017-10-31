В ЛНР боевики отжимают квартиры, пугают "национализацией" — разведка

В ЖЭКах и паспортных столах Луганска и Брянки оккупанты изымают ксерокопии паспортов, а затем проверяют факт проживания лиц по данному адресу.

В ЛНР боевики отжимают квартиры antifashist.com

В ЛНР оккупационные власти "национализируют" имущество граждан, которые некоторое время не появляются у себя дома.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"На оккупированной территории Луганской области продолжается беспредел пророссийских бандитов, в том числе нередки факты хищения имущества граждан, которые длительное время не проживают по месту регистрации. Для того в ЖЭКах и паспортных столах Луганска и Брянки оккупанты изымают ксерокопии паспортов, а затем проверяют факт проживания лиц по данному адресу. В случае отсутствия хозяев в течение двух недель их жилье и личное имущество "национализируется", — рассказал Лысенко.

Напомним, ранее в "народном совете" ЛНР рассказали, как "министр МВД" отжал чужой дом.