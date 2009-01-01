В ЛНР мотострелки воруют деньги, предназначенные на ремонт боевых машин

Одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии как очередная восстановленная единица.

В " Луганской народной республике " боевики расследуют факты хищения средств, которые были предназначены на восстановление боевых машин.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"В 2 АК ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин. Ремонтно-восстановительным подразделением 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии как очередная восстановленная единица", — говорится в сообщении ГУР.

Ранее в разведке сообщали, что командиры боевиков ДНР и ЛНР не выполняют приказы "высшего руководства" и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, объясняя свои действия "отсутствием связи" с передовыми подразделениями.