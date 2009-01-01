В ЛНР мотострелки воруют деньги, предназначенные на ремонт боевых машин

Одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии как очередная восстановленная единица.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
"В 2 АК ВС РФ проводится расследование хищения средств, предназначенных для восстановления боевых машин. Ремонтно-восстановительным подразделением 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ одна отремонтированная боевая машина несколько раз представлялась комиссии как очередная восстановленная единица", — говорится в сообщении ГУР.
Ранее в разведке сообщали, что командиры боевиков ДНР и ЛНР не выполняют приказы "высшего руководства" и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, объясняя свои действия "отсутствием связи" с передовыми подразделениями.