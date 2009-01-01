В ЛНР за пьяную перестрелку арестовали 14 боевиков

В ЛНР отмечается рост случаев грубого нарушения воинской дисциплины и правопорядка.

Среди боевиков в террористической ЛНР отмечается рост случаев грубого нарушения воинской дисциплины и правопорядка.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

По данным ГУР, 21 февраля арестованы четырнадцать боевиков 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые после употребления алкогольных напитков устроили между собой перестрелку из автоматического оружия.

"В подразделениях 2 АК отмечается рост случаев грубого нарушения воинской дисциплины и правопорядка. 21 февраля э.г. арестован 14 военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), которые после употребления алкогольных напитков устроили между собой перестрелку из автоматического оружия", — говорится в сообщении.

Ранее в ГУР сообщали, что боевики бегут с передовой из-за нервных срывов и физической усталости.