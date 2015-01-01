В ЛНР зреют голодные бунты шахтеров и газетчиков

Долг горнякам ЛНР "Антрацитуголь" в настоящее время составляет около 50 млрд российских рублей.

Забастовка в ЛНР, иллюстрация фото: скриншот YouTube

Об этом сообщает информированный источник, пишет "ОстроВ".

Зарплатный долг горнякам "государственного унитарного предприятия" ЛНР "Антрацитуголь" в настоящее время составляет около 50 миллиардов российских рублей.

Так, в связи с образовавшимся долгом по выплате заработной платы, в коллективе предприятия наблюдаются сильные протестные настроения. Шахтеры готовы к массовой забастовке.

"Шахтеры готовы к бунту. "Антрацитуголь" — это инфраструктура, горнякам нечем кормить семьи, весь Антрацит сидит без денег. К Новому году шахтерам дали около 20% от суммы остатка долга — то есть копейки", — рассказал источник.

Также известно, что руководству "республики" удалось договориться с шахтерами о временной отсрочке массовых забастовок. Шахтеров поставили перед фактом о том, что если добыча угля прекратится, то предприятие будет остановлено в целом. Долги по зарплате горнякам обещают отдать в 2017 году, но, как отмечает источник, данные обещания не соответствуют действительности.

"Выплатить долг не получится. На конец бюджетного года, по данным статистики, ЛНР обеспечила себя всего лишь на 30% от общей суммы потребностей. Единственный источник дохода — налоги — это около 1,2 миллиарда рублей. В такой ситуации платить деньги шахтерам буквально нечем, а на финансовую помощь России вряд ли приходится рассчитывать, так как все чаще в руководстве "ГУПов" говорят о том, что Россия хочет повесить луганских шахтеров на ЛНР", — утверждает источник.

Кроме того, известно о зарплатных долгах работникам "государственной" печатной прессы "республики", финансируемой дотациями из России. Период задолженности — около двух месяцев, пишет издание.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что на оккупированных территориях Луганщины и Донецкой области растут недовольства среди местного населения и в шахтерской среде против главарей "республик" ДНР и ЛНР.