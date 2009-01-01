В Лондоне арестован экс-глава "Укрспецэкспорта"

Лондон перестает быть "тихой гаванью" для высокопоставленных украинских беглецов.

В Лондоне 15 марта в рамках экстрадиционного процесса был арестован экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Лондон перестает быть "тихой гаванью" для высокопоставленных беглецов. В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был заключен под арест еще один "герой" Украины — экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук", — написал Луценко.

Он также отметил, что окончательную точку в деле выдачи Бондарчука уже в ближайшее время должен поставить Королевский суд.

"Дата судебного заседания должна быть определена уже 24 марта. Генпрокуратура вооружила британских партнеров убедительными аргументами для обеспечения выдачи. Мой визит в Лондон в ноябре 2016 не был бесполезным", — добавил генпрокурор.

Напомним, МВД объявило в розыск экс-главу "Укрспецэкспорта", который подозревается в завладении 7 млн долл.