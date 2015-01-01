В Луганске боевиков держат "в черном теле": зарплату не дают, готовят к боям на Новый год

Боевикам так называемого 2 АК в Луганске задерживают зарплату за декабрь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

На Донбассе с объявлением "режима перемирия" отмечается резкое снижение уровня воинской дисциплины среди личного состава в подразделениях оккупационных российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

В то же время сообщается, что боевикам так называемого 2 АК в Луганске задерживают зарплату за декабрь.

"Для удержания боевых подразделений российских оккупационных войск в готовности к применению накануне и во время новогодних праздников, выдача денежного обеспечения личному составу за декабрь с.г. перенесена на 2017 год, после праздничных и выходных дней", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стаханове вооруженный боевик сбежал в "самоход": ограбил магазин, угрожал оружием гражданским.