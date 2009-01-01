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В Макеевке боевики приказали УПЦ МП собрать данные о католиках и мусульманах

Сегодня, 11:14

По состоянию на 12 января установлено 21 деноминацию и 2 мусульманские общины.

Донецк, разрушения, церковь
Разрушенная церковь в Донецке, иллюстрация Reuters
В оккупированной боевиками ДНР Макеевке представителям Донецкой епархии УПЦ МП поручили собрать информацию о католических, протестантских и мусульманские общинах, которые действуют на территории города.

Об этом написал народный депутат координатор руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Руководством оккупационной администрации н. п. Макеевка ("ДНР") дано указание местным представителям Донецкой епархии УПЦ (МП) собрать информацию о католических, протестантских, а также мусульманские общинах, которые действуют на территории города (персональные данные представителей", адреса мест собраний), — говорится в сообщении.

По данным Тымчука, на основании собранных данных планируется провести "инвентаризацию имущества" этих общин.

По состоянию на 12 января установлено 21 деноминацию и 2 мусульманские общины.

Ранее эксперты рассказали, как в УПЦ МП поддерживают и благословляют боевиков на Донбассе.

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УПЦ МП, оккупация, боевики, Макеевка, Донецк, епархия, информация, сбор, католики, мусульмане
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