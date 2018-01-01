В Макеевке боевики забили до смерти 18-летнего парня за прогулы в ПТУ: фото

В так называемой полиции "ДНР" уверяют, что парень просто потерял сознание и умер.

18-летний Влад Гиневич был забит до смерти полицаями "ДНР" Скриншот

В Макеевке местные боевики, которые назвали себя полицией "ДНР", убили 18-летнего студента ПТУ Владислава Гиневича, проводя с ним "профилактическую работу".

Как пишет в своем блоге журналист Денис Казанский, сообщение об убийстве парня впервые появилось в социальных сетях.

"Вчера Влада забрали в милицию. Забрали вместе с мамой, отвезли на бутовский поворот, возле паспортного стола. Его завели, а ее оставили на улице. С ее уст вам доношу — она ждала его часов 5-6, и он ей написал: "Мам, принеси покушать". Она стучалась, но ее не впускали. Потом приезжает скорая… Она говорит, что поняла: что что-то тут не ладно. Потом спустя время выходят и спрашивают: "Вы Гиневич?" И сказали: "Ваш сын умер…". – написали друзья погибшего.

Скриншот

Знакомые Влада утверждают, что парень погиб вследствие пыток и не верят в официальную отговорку боевиков о том, что он умер сам. Близкие друзья макеевчанина уверяют, что его били дубинкой по голове.

Скриншот

Похоронили Влада 30 марта в Макеевке. Одна из его знакомых была на похоронах и после оставила в соцсети сообщение, в котором эмоционально заявила, что на теле парня были видны следы пыток. По ее словам, Влада в полиции душили пакетом и били по голове.

Скриншот

После того, как история с гибелью молодого человека прибрела общественный резонанс, в "министерстве внутренних дел ДНР" прокомментировали ситуацию. Согласно заявлению боевиков, парня пригласили по заявлению ПТУ, которое обвинило нерадивого студента в большом количестве прогулов. Полицаи якобы заметили, что он употребляет наркотики. А затем задержанный взял и неожиданно умер, не смогла помочь даже скорая помощь.

Скриншот

Напомним, ранее журналист показал заброшенное здание железнодорожного вокзала в Донецке, которое, как многие другие объекты инфраструктуры, привели в упадочное состояние пророссийские боевики.