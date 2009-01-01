В Мариуполе по подозрению в убийстве задержан доброволец-белорус

Клевко подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено лишения свободы сроком на 10 лет.

Игорь Клевко. svaboda.org

В Мариуполе по подозрению в похищении и умышленном убийстве до 19 апреля арестован белорусский доброволец Игорь Клевко.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Согласно материалам дела, Клевко совместно с добровольцами украинцами, примерно во второй половине октября 2014 года, получил заказ "от лица, которое сейчас пытается установить следствие, на похищение, незаконное лишение свободы и ликвидацию, то есть умышленное убийство" жителя одного из прилегающих к Мариуполю поселка.

В судебном решении говорится, что жертву вывезли 2 ноября 2014 года в лесополосу, расстреляли из автомата Калашникова в спину и закопали на месте.

По данным следствия, выстрелы сделал именно Клевко. На судебном заседании доброволец отметил, что обстоятельства, о которых упоминаются в деле, возможно и имели место, однако в совершении этого преступления его оклеветали.

Он просил суд не удовлетворять ходатайство следователя об аресте, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья он должен проходить курс лечения, а в условиях СИЗО это невозможно.

В то же время суд принял решение о заключении его под стражу. Это решение было мотивировано тем, что Клевко подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет, а также то, что он не имеет постоянного места жительства и устойчивых социальных связей в Украине, и может скрыться от органов предварительного расследования.

Игорь Клевко, более известный под позывным "Лев", вместе с батальонами "Донбасс" и ДУК "Правый сектор" прошел почти все горячие точки антитеррористической операции на востоке Украины: Артемовск, Попасную, Лисичанск, Иловайск и Пески.

Во время боевых действий в Песках получил минно-взрывное множественное осколочное ранение мягких тканей лица, левой голени, огнестрельный оскольчатый перелом левой большой берцовой кости, огнестрельный перелом левой малой берцовой кости.

В решении Октябрьского районного суда Мариуполя отмечается, что Клевко является уроженцем города Молодечно, имеет белорусское гражданство и статус беженца в Чехии.

После участия в добровольческих батальонах он начал службу в Вооруженных силах Украины по контракту.

В батальоне "Донбасс" ситуацию с задержанием Клевко пока не комментируют.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова под стражей, не удовлетворив жалобу защиты полковника на его двухмесячный арест.