В Марокко "отец" девятерых детей узнал, что в юности стал бесплодным

Как супруга мужчины умудрилась столько раз сходить "налево" за 35 лет так, что супруг ничего не заподозрил, остается только догадываться.
Как сообщает местный портал MarocPress, новость мужчине сообщили во время стандартного медосмотра. По словам врачей, марокканец стал бесплоден еще в юности, пятьдесят лет назад.
Сперва мужчина не поверил им, и сделал ряд тестов в других клиниках. Но везде получил один и тот же ответ – детей зачать он не мог.
Шокированный марокканец подал на развод, обвинив супругу в неверности. Он также планирует официально отречься от всех детей.
К слову, согласно законодательству Марокко, супружеская измена является серьезным уголовным преступленим и карается тюремным заключением.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Подмосковье ревнивый муж пытал жену в лесу, отрубая топором пальцы.
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