В Марокко "отец" девятерых детей узнал, что в юности стал бесплодным

Как супруга мужчины умудрилась столько раз сходить "налево" за 35 лет так, что супруг ничего не заподозрил, остается только догадываться.

Ivona - bigmir)net

В городе Сиди-Слиман (Марокко, Африка) проживший с женой в браке 35 лет и "наживший" девятерых детей, узнал о своем бесплодии.

Как сообщает местный портал MarocPress, новость мужчине сообщили во время стандартного медосмотра. По словам врачей, марокканец стал бесплоден еще в юности, пятьдесят лет назад.

Сперва мужчина не поверил им, и сделал ряд тестов в других клиниках. Но везде получил один и тот же ответ – детей зачать он не мог.

Шокированный марокканец подал на развод, обвинив супругу в неверности. Он также планирует официально отречься от всех детей.

К слову, согласно законодательству Марокко, супружеская измена является серьезным уголовным преступленим и карается тюремным заключением.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Подмосковье ревнивый муж пытал жену в лесу, отрубая топором пальцы.

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