Поляк ради татуировок решился на отрезание пениса и яичек: фото

"Наколки, наколочки, хоп, татуировочки": 32-летний Адам Керликал теперь затруднил себе процесс размножения до невозможности.

Адам Керликал Instagram

32-летний поляк Адам Керликал, работающий моделью и заполнивший 90% поверхности своего кожного покрова татуировками, в Мексике прошел через операцию по удалению сосков и интимных частей тела.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Metro. По данным журналистов, сильную тягу к татуировкам у Керликала родители заметили еще в 12-летнем возрасте. Тогда же у мальчика диагностировали онкологическое заболевание. После нескольких лет успешной борьбы с болезнью, когда ему едва минуло двадцать, Керликал он стал забивать свое тело татуировками из черной краски − дескать, очень бледная кожа стала после лечения. Ситуацию усугублял тот факт, что парень страдал от альбинизма.

Когда Керликал зататуировал себе 90% тела и белой оставалось только зона гениталий, то, недолго думая, он принялся и за нее. Однако медики и татуировщики сказали ему, что не возьмутся за такое дело. Поэтому Керликал пошел на крайние меры и прошел через хирургическую операцию по удалению пениса, яичек и – почему-то – сосков.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Таиланде женщина отрезала пенис изменявшему ей мужу.

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