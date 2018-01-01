В метро Киева проехался необычный пассажир, фото

В столичной подземке мужчина держал на руках животное.

В метро Киева проехалась лиса УНИАН

метро Киева в одном из вагонов поезда сфотографировали необычного пассажира — небольшую лису.

Животное было на руках у мужчины, свидетельствует фото, опубликованное председателем партийной организации "Самопомощи" Днепровского района столицы Максимом Тринеевым в Facebook.

"Что только не встретишь в метро. На самом деле, страшно очень", — подписал он снимок.

В метро Киева проехалась лиса facebook.com/mtrineyev

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на пляже озера Тельбин отдыхающие заметили двух больших питонов, которые нежились у воды. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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