В Минобороны назвали потери боевиков за неделю: 25 уничтожены, более 30 — ранены

Террористы потеряли две единицы военной техники, отметил Лысенко.

Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/

Пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковникзаявил, что за прошедшую неделю вуничтожены 25 боевиков, еще 31 — ранен.

Об этом он рассказал на брифинге, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны, говорится на mediarnbo.org.

По словам спикера, больше всего террористам досталось под Авдеевкой Донецкой области и на Мариупольском направлении.

"… подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 25 погибших боевиков, 31 раненый боевик, две уничтоженные единицы военной техники", — отметил Лысенко.

Ранее в Минобороны сообщили, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" самопровозглашенной ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, были уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".