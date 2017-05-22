В Минобороны назвали потери боевиков за неделю: 25 уничтожены, более 30 — ранены

Террористы потеряли две единицы военной техники, отметил Лысенко.
Об этом он рассказал на брифинге, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны, говорится на mediarnbo.org.
По словам спикера, больше всего террористам досталось под Авдеевкой Донецкой области и на Мариупольском направлении.
"… подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 25 погибших боевиков, 31 раненый боевик, две уничтоженные единицы военной техники", — отметил Лысенко.
Ранее в Минобороны сообщили, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" самопровозглашенной ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, были уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".