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В Минобороны назвали потери боевиков за неделю: 25 уничтожены, более 30 — ранены

Сегодня, 15:33

Террористы потеряли две единицы военной техники, отметил Лысенко.

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Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/
Пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что за прошедшую неделю в зоне спецоперации на Донбассе уничтожены 25 боевиков, еще 31 — ранен.

Об этом он рассказал на брифинге, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны, говорится на mediarnbo.org.

По словам спикера, больше всего террористам досталось под Авдеевкой Донецкой области и на Мариупольском направлении.

"… подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 25 погибших боевиков, 31 раненый боевик, две уничтоженные единицы военной техники", — отметил Лысенко.

Ранее в Минобороны сообщили, что под захваченной Ясиноватой Донецкой области на блокпосту "мотострелков" самопровозглашенной ДНР произошел взрыв в помещении для хранения оружия и боеприпасов, были уничтожены и ранены до 20 "военнослужащих".

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АТО, Донбасс, боевик, потери, Лысенко, разведка, Авдеевка
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