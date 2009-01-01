В Минобороны опровергли очередной фейк российской пропаганды о "захвате в плен" бойцов ВСУ

Видео, размещенному на сайте одного из пропагандистских телеканалов РФ, как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года.

В РФ сочинили очередной фейк о бойцах АТО facebook.com/ato.news

Распространенная информация о захвате под Донецком украинских военных и техники является очередным фейком российской пропаганды.

Об этом идет речь в заявлении Министерства обороны Украины, обнародованном в Facebook.

В связи с распространением некоторыми интернет-СМИ видеосюжета о якобы захвате боевиками военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины возле Донецка Минобороны сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.

Видео, размещенному 10 января 2017 года на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем говорится о событиях в Дебальцево.

В Минобороны считают, что обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров имеет целью поднять боевой дух российско-оккупационных войск на Донбассе, который в последнее время ощутимо упал.

Министерство обороны просит украинских журналистов быть бдительными и не распространять пропагандистские фейки врага.

Напомним, ранее в России сбежавшего преступника и бывшего военного назвали "украинскими дезертирами".