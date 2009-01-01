В Минобороны рассказали, что армия получила 33 образца новых вооружений

Среди новых образцов вооружения — легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", специальные автоматы "Вулкан".

Испытание ракетного комплекса "Корсар". luch.kiev.ua

В течение 2016-2017 годов Вооруженные силы Украины получили на вооружение 33 образца новой военной техники и оружия.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, пишет УНИАН.

Он также рассказал, что именно было разработано для армии.

"Среди них — легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", специальные автоматы "Вулкан", 30-мм автоматическая пушка, единственный пехотный пулемет, бронированные санитарно-эвакуационная и ремонтно-эвакуационная машины, специализированный бронированный автомобиль "Казак-2", вертолет Ми-2МСБ, малый бронированный артиллерийский катер, комплект десантной парашютной системы "Дедал" и другие", — сообщил Гуцуляк.

Также он отметил, что закон позволяет допустить к использованию в ВСУ вооружение и военную технику, которые еще не находятся на вооружении, но могут быть в дальнейшем приняты.

"Основные из них — это 60-миллиметровый миномет и выстрелы к нему, комплект средств автоматизации управления огнем артиллерии, тренажеры стрелка-зенитчика переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" и оператора противотанкового ракетного комплекса "Фагот", тепловизионные приборы, приборы ночного видения и коллиматорные прицелы. Также танковый ночной прицел, бронетранспортер БТР 3ДА, специализированный бронированный автомобиль для перевозки личного состава "Варта", боевая тактическая бронированная колесная машина "Дозор-Б" и несколько беспилотных авиационных комплексов", — сказал пресс-секретарь Минобороны.

Он добавил, что в этом году на вооружение ВСУ принято 14 образцов нового и модернизированного вооружения и военной техники, и было поставлено в воинские части около 700 единиц такого вооружения.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, когда армия получит "Стугны" и "Корсары".