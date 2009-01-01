В Минобороны рассказали о невосполнимых потерях воинов ВСУ с начала года на Донбассе

На Донбассе погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены.

С начала года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Андрей Петренко на конференции по углублению сотрудничества между Украиной, Грузией и НАТО, которая проходит сегодня в Тбилиси, написала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Андрей Петренко, представитель МО Украины во время выступления на конференции в Грузии: только в 2017 году на Донбассе погибли 98 наших украинских военных ..., более 800 — ранены ..., зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины", — написала она.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в ходе АТО с 2014-го на Донбассе погибли 2 тыс. 652 украинских бойца из разных силовых ведомств.