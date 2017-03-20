В Минобороны рассказали, сколько бойцов Украина потеряла в ходе АТО

На Донбассе в результате боевых действий ранены тысячи наших воинов.

Каска, иллюстрация Facebook/ пресс-центр АТО

В ходев результате боевых действий погибли 2 тыс. 629 украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге в Киеве рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, на востоке нашей страны были ранены 9 тыс. 453 воина, из них 7 тыс. 674 — бойцы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

"С начала АТО и по сегодняшний день (20 марта — Ред.) в результате боевых действий погибли 2 тыс. 629 военных. Из них 2 тыс. 220 — военнослужащие ВСУ. Остальные погибшие воины — из рядов НГУ, МВД, ГПСУ, СБУ, ГСЧС...", — отметил спикер.

Напомним, в феврале начальник Генштаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко говорил, что в ходе АТО на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.