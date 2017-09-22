В Минобороны сообщили, когда срочники пойдут на "дембель"

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок.

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

Как сообщает пресс-центр Минобороны, документ подписан в соответствии с указом президента Украины Пе тра Порошенко.

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:



военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр — в октябре-ноябре 2017;



другие военнослужащие срочной службы — в октябре-декабре 2017 года.

Напомним, в августе 2017 года состоялся внеочередной призыв в Вооруженные силы Украины.