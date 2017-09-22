В Минобороны сообщили, когда срочники пойдут на "дембель"

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок.
Как сообщает пресс-центр Минобороны, документ подписан в соответствии с указом президента Украины Пе тра Порошенко.
Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:
военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр — в октябре-ноябре 2017;
другие военнослужащие срочной службы — в октябре-декабре 2017 года.
Напомним, в августе 2017 года состоялся внеочередной призыв в Вооруженные силы Украины.