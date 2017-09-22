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В Минобороны сообщили, когда срочники пойдут на "дембель"

Сегодня, 15:11

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок.

ВСу, срочники, демобилизация
Фото: mil.gov.ua
Министр обороны Степан Полторак подписал приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

Как сообщает пресс-центр Минобороны, документ подписан в соответствии с указом президента Украины Пе тра Порошенко.

Согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:

военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр — в октябре-ноябре 2017;

другие военнослужащие срочной службы — в октябре-декабре 2017 года.

Напомним, в августе 2017 года состоялся внеочередной призыв в Вооруженные силы Украины.

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Полторак, Минобороны, приказ, увольнение, запас, демобилизация, дембель, срочники
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