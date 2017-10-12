В Минздраве рассказали, как украинцы будут выбирать врачей после медреформы

Человек, который идет к врачу вторичного звена на свое усмотрение, без рекомендации семейного врача, должен платить за это свои деньги.

Заместитель министра охраны здоровья Украины Павел Ковтонюк рассказал, как как украинцы будут выбирать врачей после Медицинской реформы.

Об этом он заявил в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Эспрессо.TV.

По его словам, "выбор семейных врачей после принятия медицинской реформы будет полностью свободным и не будет зависеть от места регистрации человека. Далее по направлению семейного врача человек выбирает специалиста вторичного звена. В этой системе семейный врач является партнером человека, а специалист вторичного звена является партнером этого семейного врача".

По его словам, человек, который идет к врачу вторичного звена на свое усмотрение, без рекомендации семейного врача, должен платить за это свои деньги. Это общая практика в разных стран мира.

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Видео: espreso.tv