В Молдове арестовали наемника, воевавшего за боевиков на Донбассе

Мужчина полностью признал свою вину и готов сотрудничать с органами правопорядка.

В Молдове арестовали наемника sis.md

Гражданина Молдовы арестовали за участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне террористов.

Об этом идет речь в сообщении Службы информации и безопасности Молдовы.

Сообщается, что мужчина был задержан в конце прошлой недели сотрудниками Службы информации и безопасности Молдовы за то, что воевал как наемник на стороне сепаратистских-экстремистских образований на территории Украины. Ему 24 года. Родом он из Чимишлийского района, сейчас проживает в городе Варница.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину и готов сотрудничать с органами правопорядка.

Также отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье 141 ("наемничество") Уголовного кодекса. Мужчине грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.

В сообщении также добавили, что в настоящее время суд арестовал подозреваемого сроком на 30 дней.

Напомним, ранее белорусский наемник рассказал о "добровольцах" РФ на Донбассе.

Фото: sis.md.

Видео: Serviciul de Informaţii şi Securitate.