В московском суде по делу украинской библиотеки понятные спутали Бандераса с Бандерой

Показания давал Николай Журавлев, который был понятым во время обыска в библиотеке украинской литературы.

Антонио Бандерас Reuters

В Москве в Мещанском суде были заслушаны показания понятого по делу директора библиотеки украинской литературы Натальей Шариной

Об этом сообщают Грани.ру в своем Twitter.

Сообщается, что показания давал Николай Журавлев, который был понятым во время обыска в библиотеке украинской литературы 28 октября 2015 года.

Во время показаний он перепутал фамилии лидера украинских националистов Степана Бандеры и знаменитого испанского актера Антонио Бандераса.

"У неё изъяли компьютер, какие-то документы. Потом нашли тумбочку с книгами, показалось, что они были спрятаны <…> А изымали следователи всё по деятельности Бандераса, германских войск там, украинские националисты, всякое такое", — заявил Журавлев.

Напомним, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, а затем ее директор Наталья Шарина была задержана. По версии Следственного комитета РФ, в 2011-2015 годах Шарина распространяла книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, которые в России признаны экстремистскими материалами. Шарина своей вины не признает.

В середине ноября правозащитный центр Мемориал признал Наталью Шарину политзаключенной.