В Москве фанат поставил тысячи евро на победу Испании и слег с сердечным приступом

Для 80-летнего болельшика испанской сборной матч едва не закончился большой катастрофой.

Иллюстративное фото Reuters

Соответствующее сообщение было опубликовано в канале Mash мессенджера Telegram. Согласно имеющимся данным, 80-летний мужчина поставил 15 тысяч евро на победу Испании. После окончания основного времени матча со счетом 1:1 пенсионеру сильно "поплохело". Дежурившие на стадионе медики диагностировали у него сердечный приступ. Карета скорой помощи увезла испанца еще до драматичной серии пенальти, в ходе которой триумфовали россияне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что самая горячая футбольная болельщица ЧМ-2018 оказалась порнозвездой.

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