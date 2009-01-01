В Москве ФСБшники избили аспиранта за флаг Украины на годовщину аннексии Крыма

После допроса, ФСБшники заставили написать расписку о том, что он "согласен работать осведомителем под псевдонимом "аспирант".

Аспирант размахивал из окна своей комнаты в общежитии самодельным флагом Украины. zona.media

В российской столице — Москве — сотрудники ФСБ допросили и избили аспиранта исторического факультета, который 18 марта во время фестиваля в годовщину оккупации Крыма размахивал из окна своей комнаты в общежитии самодельным флагом Украины.

Об этом рассказал друг аспиранта, пожелавший сохранить анонимность, пишет Медиазона.

В сообщении говорится, что 18 марта аспирант истфака сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им из окна своей комнаты во время фестиваля в годовщину аннексии Крыма.

Акцию он проводил в знак протеста против траты бюджетных средств на фестиваль в то время, как у МГУ нет денег на ремонт общежитий.

"По словам самого аспиранта, его акция не носила политический характер: он хотел привлечь внимание к проблемам общежития МГУ вроде крыс, тараканов и клопов", — говорится в сообщении.

Через некоторое время аспирант решил продолжить акцию на лестничной клетке: по его мнению, там со стороны фестиваля будет лучше виден его флаг.

На лестничной клетке его с флагом остановил сотрудник службы безопасности общежитий, позже пришел майор в сопровождении троих людей в штатском, которые называли себя сотрудниками ФСБ.

"С применением силы аспиранта довели до его комнаты, где начали осматривать его вещи. Забрав фотоаппарат, телефон и ноутбук, его привели в ОВД МГУ", — пишет издание.

"Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием — кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины", — рассказал друг аспиранта.

В ноутбуке и фотоаппарате ничего не нашли. После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он "согласен работать осведомителем под эгидой ФСБ и Центра "Э" под псевдонимом "аспирант". Отдав ему технику, допрашивавшие его люди ушли.

"Тогда к аспиранту подошли трое полицейских, которые заставили его написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Копию протокола ему не дали: вручив квитанцию о штрафе за мелкое хулиганство, аспиранта выпроводили из ОВД МГУ около 22:00", — говорится в сообщении.

20 марта аспирант зафиксировал побои в травмпункте, 21 марта он обратился за помощью в правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток".

Напомним, ранее оппозиционный политик РФ, член комитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг считает, что ничего более глупого, чем аннексия Крыма российская власть в 21 веке не сделала.

фото: Медиазона