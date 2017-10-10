В Москве на 83 году умер экстрасенс Аллан Чумак

Чумак был журналистом по образованию, работал спортивным комментатором.

Аллан Чумак Facebook.com

В Москве в возрасте 82 лет умер известный в СССР, который заряжал воду.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Дмитрий Гордон.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", — написал Гордон.

Смерть целителя подтвердила РБК его супруга Людмила. "Это произошло вчера вечером", — сказала она, отказавшись уточнять причины смерти.

Чумак был журналистом по образованию, работал спортивным комментатором. В 1970–1980-х расследовал случаи целительства и в результате, как он утверждал, почувствовал в себе аналогичный дар. В конце 80-х - начале 90-х по телевидению "заряжал" предметы и лечил людей.

После запрета Министерства здравоохранения России Чумак исчез с ТВ, однако продолжил проводить сеансы. К 2009 году он написал три книги, был президентом Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.

Целитель неоднократно приезжал в Киев. В последние годы Чумак не принимал лично, но проводил сеансы по телефону.

"Я воспринимаю те нарушения, которые есть в пациенте, как свои — я сливаюсь и объединяюсь с ним. У него геморрой — и у меня возникает информация геморроя, и я ее чувствую. У него сердце шалит — и я это чувствую у себя. Я начинаю в себе восстанавливать эти нарушения, убирать их. А поскольку с пациентом мы едины, то и у него уходит болезнь", — объяснял он.