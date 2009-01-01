В Москве полиция отпустила задержанного украинского журналиста Цимбалюка

Уполномоченный провел со мной более плотный допрос, рассказал Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Фото: Романа Цимбалюка

Московская полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка , оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.

Об этом УНИАН сообщил Цимбалюк.

"После трех часов пребывания в отделении полиции по МГУ меня, оператора и Захара отпустили", — сказал он.

"В течение трех часов мы находились в этом отделении полиции. В это время с каждым по отдельности провели допрос. Сказали, что мы обязаны в такой ситуации дать объяснения, что я и сделал. Они хотели, чтоб это было в письменной форме, но согласно ст.51 Конституции РФ я это делать не обязан, и отказался. Так написал им, чтоб читали информационное агентство УНИАН и смотрели "1+1". После этого с какой-то уполномоченный провел со мной более плотный допрос в течение 10 минут. Я его записал, он у меня есть на диктофоне", — добавил Цимбалюк.

"Сейчас мы вышли из отделения полиции. Сели в машину", — заявил он.

Фото: Фейсбук Р.Цимбалюка.