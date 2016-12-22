В Москве умер внук Сталина

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.

Евгений Джугашвили Скриншот

В Москве на 81-м году жизни скончался внук Иосифа Сталина

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя справочной службы скорой помощи.

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова. Он начал делать карьеру военного, поступив в Калининское суворовское училище, а затем продолжив обучение в Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Джугашвили стал военным инженером в конструкторском бюро Королева, участвовал в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома Байконур, в том числе корабля первого космонавта Юрия Гагарина.

Позже Джугашвили заинтересовался военной историей, защитил кандидатскую диссертацию и много лет преподавал в военных академиях. В возрасте 55 лет полковник Джугашвили покинул вооруженные силы.

С 1991 года он стал принимать активное участие в российской и грузинской политике как деятель коммунистического движения. Джугашвили неоднократно судился с различными СМИ, защищая честь своего деда. В 2015 году он написал книгу воспоминаний "Мой дед — Сталин. Он — святой!", а также исполнил роль Сталина в фильме о своем отце Якове Джугашвили.

Напомним, писатель рассказал, почему Путину проще править Россией, чем Сталину.