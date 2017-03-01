В МВД хотят подкоректировать экзаменационные билеты для получения водительских прав

Украинцы смогут предложить свои коррективы экзаменационные билеты для получения водительских прав.

Cегодня, 2 марта, на официальном сайте Главного сервисного центра МВД выложат новые экзаменационные билеты для получения водительских прав , чтобы каждый мог их протестировать.

Ранее в билетах были путаные вопросы и куча ненужной информации, и, чтобы сдать экзамен на водительские права, нужны были не только знания, но и взятка, а также куча нервов и времени. И все из-за того, что более 20 лет экзаменационные билеты формировались за закрытыми дверями и так, чтобы нарочно запутать людей. Поэтому люди часто выбирали легкий путь к вожделенным водительским правам, а именно — взятка, пишет ТСН.

Министерство внутренних дел взялось ломать коррупционные схемы и решило в корне изменить билеты, но до этого — выложить их на всеобщее обсуждение, чтобы каждый украинец смог предложить свои коррективы.

По словам руководителя главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, в МВД решили убрать из билетов все лишние вопросы и сосредоточиться лишь на аспекте безопасности дорожного движения.

"Те вопросы, которые были второ- и третьестепенные такие, как строение транспортного средства, — на них не будет акцентироваться внимание, потому что это дополнительные вещи, которым должны учить непосредственно учебные заведения", — подчеркнул он.

Правоохранители в течение месяца планируют собирать рекомендации граждан, а потом начнут их изучать. Начать экзаменацию уже по новым билетам в МВД планируют через 2–3 месяца.

Напомним, в Украине сократили срок действия водительских прав на 20 лет.