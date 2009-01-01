В NASA на видео показали изменения Земли за 20 лет

В американском космическом агентстве поделились результатами двадцатилетних наблюдений за планетой

Изменения в климате Земли, произошедшие с 1997-го. Скриншот из видео

В ролике, опубликованном на YouTube-канале "NasaGoddard", были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых датируются 1997-м.

На них четко видно, как именно изменялся размер ледников и снежных покровов на Земле. К примеру, по причине повышения температуры Арктика за 20 лет стала гораздо более "зеленой", а в некоторых местах планеты образовалось множество так называемых "биологических пустот".

Напомним, ранее в NASA опубликовали видео виртуального тура на планету Марс.