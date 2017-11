В небе над американским городом нарисовали пенис, опубликовано фото

В небе над американским городом Омак во время учений пилот военного самолета нарисовал в небе пенис, ответственность за инцидент взяло на себя руководство базы "Уидби Айелнд", принадлежащей ВМС Штатов.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на TJournal.

В то же время агентство уточнило, что рисунок заметили местные жители и пожаловались на него.

"Военно-морской флот старается придерживаться самым высоким стандартам, и мы считаем случившиеся абсолютно неприемлемым, бесполезным в рамках учений, и экипаж понесет ответственность за это", — отметили на базе.

Позже в Федеральном управлении гражданской авиации добавили, что случившиеся "не представляет опасности", поэтому они не будут вести расследование и искать виновных.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj