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В Нигерии обнаружили самую красивую девочку в мире: фото

Сегодня, 02:45

Такой статус маленькой мулатке дали пользователи соцсетей.

 

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Джейр - настоящая красотка Фото: Instagram/mofebamuyiwa
Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии "самой красивой девочкой в мире".

В частности, такой статус красивой девочке отдали читатели издания The Mirror.

Фотографиями девочки по имени Джейр из Нигерии поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива. Она отметила, что ребенок, несмотря на отсутсвие опыта, очень раскованно чувствовал себя перед камерой.

"О да, она человек! Но она еще и ангел", — подписала она снимки.

девочка
Фото: Instagram/mofebamuyiwa

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами", и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

девочка
Фото: Instagram/mofebamuyiwa

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях "просто божественной", "безумно красивой" и "абсолютно неотразимой". Тем не менее, нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку якобы надели парик.

Напомним, британская школьница Хейли Гарднер превратила свою левую руку, на которой отсутствуют пальцы из-за синдрома амниотической группы, в героя приключений по имени Фред.

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Теги:  
Нигерия, девочка, красота
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