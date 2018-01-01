В Николаеве пьяная мать-убийца бросила девятимесячного ребенка с моста в реку

Малыша чудом удалось спасти, сейчас за его жизнь ведут борьбу медики.

Горе-мать пыталась убить собственного девятимесячного малыша Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

В Николаеве местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила с моста в реку своего девятимесячного младенца

"О происшествии в полицию сообщили очевидцы 26 марта около 21.00. Люди услышали, как женщина неистово кричит, что бросила в реку с моста своего ребенка. Экипаж патрульных прибыл за считанные минуты. Ребенок не успел утонуть, спас зимний комбинезон, но течением его отнесло от места падения", - сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

Ребенка чудом удалось спасти, поскольку его увидел лейтенант полиции, который позвал на помощь людей на лодочной станции. Они успели оперативно доплыть до малыша и достать его из ледяной воды.

"Сейчас младенец находится в больнице. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь", — сообщили в полиции.

Непутевой матери грозит пожизненное заключение Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Родственники 40-летней горе-матери утверждают, что она ранее неоднократно сообщала о намерениях лишить жизни своего малолетнего ребенка.

По данным полиции, уголовное производство открыто по статье, инкриминирующей покушение на убийство малолетнего. Непутевой матери грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в селе Дротынци Закарпатской области 26-летняя местная жительница оставила на долгое время двух малолетних детей, в результате чего один из них умер от голода.