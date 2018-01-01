В Новой Зеландии порноактриса "превратила" себя в куклу из секс-шопа: фото

По логике вещей, фанатом жанра "бимбо-порно", в котором работает девушка, должен быть и бывший украинский премьер Николай Азаров.

27-летняя порноактриса из Новой Зеландии Алисия Амира ради своего желания стать похожей на резиновую "женщину" из секс-шопа перенесла серию пластических операций.

Как сообщают западные СМИ, девушка вставила себе в грудь силиконовые имплантаты, прошла через множество инъекций ботокса, а также разукрасила тело татуировками.

Чтобы оплачивать услуги пластических хирургов, она и начала с сниматься в т.н "бимбо-порно". По ее словам, таким словечком в Новой Зеландии называют сексуальных девушек, озабоченных поиском богатого покровителя-мужчины.

"Я стала объектом сексуального желания, проявив свободную волю, а не потому, что так принято поступать с женщинами. Все думают, что сниматься в порно легко. Но сейчас в почёте тип девушки-соседки, а я совсем из другой оперы", — заявила девушка.

Напомним, ранее американская порноактриса рассказала о том, как пережила угрозы боевиков ИГИЛ.

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