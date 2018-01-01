В Нью-Йорке "Путин" оседлал статую быка с искусственными пенисами: фото

Перформанс был устроен в самом сердце города - на легендарной улице Уолл-стрит.

В Нью-Йорке неизвестный мужчина, чье лицо было скрыто латексной маской Путина, устроил перформанс и залез на знаменитую медную статую "Атакующий бык", установленную на легендарной улице Уолл-стрит.

Кроме того, саму статую он заблаговременно покрыл искуственными пенисами ярких расцветок. Фотоснимки перформанса опубликовал британский таблоид Daily Star.

По мнению журналистов, вся идея мероприятия родилась из отсылки к широко растиражированной СМИ фотографии Владимира Путина, на которой камера его запечатлела с голым торсом и верхом на лошади.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевыми и Богородицей.

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