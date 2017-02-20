В ОАЭ Украина показала беспилотный БТР "Фантом" с противотанковым комплексом, опубликовано видео

Разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

В ОАЭ Украина показала беспилотный БТР Укроборонпром

Об этом идет речь в сообщении "Укроборонпрома".

Разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер". С таким вооружением малозаметный и мобильный "Фантом" способен поражать тяжело и легко бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 м. Кроме этого, "Фантом" укомплектован стабилизированной поворотной платформой для различных видов вооружений. Огневые испытания "Фантома", которые проводились с установленным пулеметом калибра 12,7 мм, подтвердили высокую эффективность новой разработки.

Гибридный двигатель с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой обеспечивают "Фантому" высокие ходовые характеристики, в том числе на песке. Связь между центром управления и "Фантомом" обеспечивается средствами защищенного радиоканала радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.

По словам Павла Барбула, директора "Спецтехноекспорта", обновленная версия наземного беспилотника является демонстрацией лишь одной из многих вариаций комплектации "Фантома". Задачей данного проекта является создание техники, которая может эффективно выполнять различные боевые задачи, минимизируя при этом риски для жизни военных.

Напомним, ранее Украина презентовала в Индии новый беспилотник.

Фото: ukroboronprom.com.ua.

Видео: STE - SpetsTechnoExport.