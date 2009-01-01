В ОБСЕ назвали количество погибших мирных жителей на Донбассе с начала года

Главная причина — непрекращающиеся обстрелы на Донбассе, прежде всего из запрещенного тяжелого оружия.

УНИАН

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала 2017 года погибли 400 мирных жителей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает телеканал 24.

По его словам, данные, зафиксированные наблюдателями, на 15% больше, чем за предыдущий год. Главная причина — непрекращающиеся обстрелы на Донбассе, прежде всего из запрещенного тяжелого оружия.

"До сих пор есть случаи нарушения режима прекращения огня, которые документирует ОБСЕ. Были определенные дни, когда мы фиксировали почти до тысячи нарушений режима прекращения огня. Сейчас, к сожалению, продолжение боевых действий все еще приводит к гражданским жертвам. В период с 1 января 2017 года и до 12 октября подтверждено 400 жертв среди гражданского населения", — отметил Александр Хуг.

Кроме этого, представитель ОБСЕ добавил, что активность обстрелов летом 2017 уменьшилась, как и количество зафиксированных потерь среди местного населения.

"Летом количество нарушений режима прекращения огня снизилось. Такие же данные за период наблюдались по количеству жертв среди гражданских. Поэтому наблюдается явное соотношение между количеством нарушений режима прекращения огня и количеством жертв среди гражданских", — рассказал Александр Хуг.

Напомним, в июне в ОБСЕ отмечали, что с начала 2017 года на Донбассе жертвами конфликта среди гражданского населения стали 285 человек, из них 52 человека погибли.