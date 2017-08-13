В Очакове "морские пчелы " США строят базу для ВМС Украины

Командование может мониторить ситуацию на границе с Крымом.

Скриншот с сайта apostrophe.ua

Ожидается, что он станет своего рода морским форпостом на юге Украины и координационным центром для международных военно-морских учений, пишет Сегодня.

По словам спикера ВМС Украины Олега Чубука, строительство начато в рамках сотрудничества между Украиной и США.

"ВМС США реализует в Очакове проект, цель которого — усовершенствовать инфраструктуру, повысить уровень обороны морского порта, — говорит Чубук. — Подчеркиваю, что речь идет о ремонтно-строительном проекте в интересах базирования именно украинских ВМС, а не в интересах иностранного флота. Кроме того, эту инфраструктуру планируется активно использовать в рамках украинско-американских учений "Си Бриз".

Тем временем в России уже успели назвать строительство "недружественным шагом и провокацией".

Военные моряки рассказали, что такой центр, оснащенный в будущем новыми техническими разработками, позволит вывести на качественно новый уровень систему управления нашим флотом и повысит обороноспособность военного порта.

Другими словами: и во время учений, и при военной угрозе с моря Очаков сможет стать командным пунктом.

Часть объектов в порту будет усовершенствована, но планируется, что появятся и новые строения из так называемых сэндвич-панелей.

По словам моряков, на строительство понадобится около года.

Эксперты говорят, что место для будущего центра — лучшее из всех возможных, отмечая его удобное географическое расположение.

"Этот Центр, по большому счету, будет находиться напротив Крыма, то есть командование будет на первой линии. С одной стороны, такая близость в случае боевых действий может первой попасть под удар, но с другой стороны позволит оперативно мониторить ситуацию и быстро принимать решения", — считает военный эксперт Антон Михненко.

Стоит отметить, что именно в порту Очакова после аннексии Крыма базируются корабли военного-морского флота Украины, поэтому оборона порта и защита черноморской акватории имеет стратегическое значение.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США поддерживают Украину и заинтересованы в том, чтобы наша страна повысила свою обороноспособность для борьбы с российской агрессией и ради предотвращения дальнейшего вторжения на ее территорию.

фото: apostrophe.ua