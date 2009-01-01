В Одессе "смотрящего за общаком" авторитета по кличке "Шушарик" посадили под домашний арест

Задержанный представляет в городе интересы "вора в законе" Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский, он же "Хромой").

Світ 24

В Одессе для так называемого "смотрящего за общаком" по прозвищу "Шушарик" суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такое решение во вторник принял Приморский районный суд Одессы в отношении гражданина, который был задержан полицией накануне, сообщает УНИАН.

По данным представителя ГУ НП в Одесской области, задержанный якобы представляет в городе интересы "вора в законе" Миндии Горадзе (Лавасоглы Батумский, он же "Хромой").

В суд пришло несколько десятков представителей общественных проукраинских организаций — Совета общественной безопасности, "Автомайдана Одессы" и других, заявивших, что считают меру пресечения слишком мягкой. На некоторое время активисты заблокировали зал.

Активисты заявили, что будут контролировать образ жизни подозреваемого.

По словам советника начальника ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, сегодня Приморский райсуд (судья Виктор Иванов) избрал "неожиданно либеральную меру" человеку, известному в криминальных кругах, отклонив ходатайство о содержании его в СИЗО.

"Накануне он был задержан в порядке ст. 208 УПК с различными антуражными и обычными для разбойника вещами, оружие, патроны, но отдельно — с фасованными наркотическими средствами в объеме, готовом для закладок на целый квартал города. Последнее обстоятельство несколько удивило и главное стало основным мотивом для задержания "авторитета", — отметил Форостяк.

Он также отметил, что сегодня в суд также пришли и другие "активисты" — около 20 человек, чтобы поддержать "Шушарика".

"Как сейчас стало модно, два десятка "активистов", вероятно из его единомышленников, исходя из колец на пальцах с "мастями" и обычная, как принято называть в народе, титушня — и это действительно что-то новенькое", — подчеркнул советник начальника главка.

По его данным, в настоящее время прокуратура готовит апелляцию на решение Приморского райсуда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре поймали кавказского криминального авторитета по кличке "Дато Сван".