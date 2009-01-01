В Одессе владелице авто на "евробляхах" выписали рекордный штраф, опубликовано видео

Одесситка должна заплатить три миллиона гривен за авто на "евробляхах"
Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи", пишет УНИАН.
Одесситка, два года назад, вместе с мужем приобрела Cadillac Escalade 2007 года выпуска. Женщина уверяет, что сидела за рулем стоящего с выключенным двигателем авто, когда к ней подошли полицейские и потребовали документы.
Одесситка, как и большинство "евробляхеров", по мнению таможни, совершила нарушение статьи 485 Таможенного кодекса — "действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей".
Санкция этой статьи предполагает штраф в размере 300% от неоплаченных платежей, в том числе таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость, которые в данном случае и составили 3 миллиона гривен.
Защита одесситки собирается обжаловать это решение.
Видео: ДжеДАІ