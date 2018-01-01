В Одесской области готовят ловушку для отлова обезьян, терроризирующих дачников: видео

Местные обвиняют частный зверинец, откуда сбежали животные.

В Одесской области людей терроризирует стая обезьян Фото: Facebook/Максим Слащев

В Одесской области дачники из кооператива "Лыбидь" готовят целую спецоперацию по отлову стаи африканских обезьян, терроризирующих людей

Местные обвиняют частный зверинец неподалеку, откуда, по их мнению, сбежали животные, говорится в сюжете ТСН.

Дачники едва ли не ежедневно ловят в своих садах обезьян, которые лакомятся персиками и сливами. Животными командует самец Аттила. "Он собирает всю группу обезьян у себя, он контролирует группу. Есть четкая иерархия, кто что делает", — делится наблюдениями Наталья Вишневская.

В то же время хозяйка частного зоосада открещивается от животных.

"Это не мои обезьяны, вы что! Хотите — стреляйте, хотите — заберите. У меня ни одна обезьяна не сбежала", — говорит Алиреза Пахлеванзаде.

По словам местных жителей, из обезьян уже нашли мертвой, других планируют поймать как можно быстрее, поскольку погибнуть могут все, тем более зимой.

"Обезьяны в этой ситуации не виноваты абсолютно ни в чем. Люди готовы потерпеть, но они сказали, что если будет угроза детям, угроза жизни и здоровью – они будут принимать радикальные меры", — пояснила зоозащитник Светлана Барсукова.

Отмечается, что зоозащитники уже определили участок, где планируют установить ловушку для животных. Люди надеются, что когда они проголодаются, заберутся внутрь здания. Однако, это может произойти лишь осенью, когда люди соберут весь урожай, и на деревьях пищи обезьянам не останется.

Напомним, в частном зоопарке в селе Торское, что на Тернопольщине, львица совершила нападение на подростка.

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