В охранке ДНР зама Ходаковского предупредили об угрозе зачистки

Семенов в последнее время старается не покидать свой дом и усилил личную охрану.

Александр Семенов Соцсети

Самозваному "вице-премьеру по экономике" в "правительстве" ДНР— Александру Семенову — грозит физическое уничтожение.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, Семенов — директор компании "Ландорра", депутат незаконного "народного совета" ДНР первого созыва от политической партии "Донецкая республика", заместитель Александра Ходаковского (бывшего самозваного "секретаря" фейкового "совета нацбезопасности" ДНР, экс-главаря банды "Восток") по организации "Патриотические силы Донбасса".

Предупреждение о подобном развитии событий Семенов получил от своих источников в МГБ ДНР. Причина готовящейся расправы — поддержка Ходаковского. Учитывая данную угрозу, Семенов в последнее время старается не покидать свой дом и усилил личную охрану, добавил координатор "Информсопротивления".

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