В Перу мужчина бежал из тюрьмы, "подменив" себя братом-близнецом

Изначально мужчина отбывал 16-летний срок за ограбление и сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Александр Дельгадо The Guardian

В Перу полицейские арестовали разыскиваемого больше года Александра Дельгадо (Alexander Delgado). Ему удалось совершить побег из тюрьмы благодаря брату-близнецу.

Такое сообщение в среду, 14 февраля, опубликовало ВВС.

Согласно обнародованным данным, в январе нынешнего года к Дельгадо на свидание в тюрьму пришел его брат-близнец. Преступник сумел обездвижить его с помощью наркотиков, взял одежду и вышел на свободу. Лишь после проверки отпечатков пальцев полицейские выяснили, что в тюрьме остался невинный человек. Причем сперва брата Дельгадо подозревали в сотрудничестве с преступником, но вскоре оправдали.

По словам полицейских, этот побег стал первым из тюрьмы Ancón I за последние 12 лет.

Изначально Александр Дельгадо отбывал 16-летний срок за ограбление и сексуальное насилие над несовершеннолетними. Теперь его ожидает новый срок − за побег. Сам он заявляет, что решился "уйти в бега", потому что "очень хотел увидеться с матерью".

Напомним, ранее сообщалось о том, что тюрьма в Ирландии стала лучшей туристической достопримечательностью.