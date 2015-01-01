Трагедия в Сумах: пенсионер признался, что взорвал свою квартиру умышленно, опубликованы новые фото

Мужчина умышленно открыл вентили газовой плиты и зажег сигарету.

В полиции рассказали подробности взрыва в квартире многоэтажки в Сумах , который устроил мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Сумской области, он умышленно открыл вентили газовой плиты и зажег сигарету.

"Взрыв произошел в результате возгорания газовоздушной смеси. Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету", — говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что в результате взрыва пострадали несколько жителей дома. Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног — общей площадью около 20 % поверхности тела, 1–2 степени.

Кроме того, погибла его соседка, проживавшая этажом ниже, 64-летняя пенсионерка.

Также в полиции отметили, что с места происшествия в Сумскую областную клиническую больницу доставлена семья, проживавших в соседней квартире: 59-летняя владелица жилья, ее 31-летняя дочь и двое малолетних внуков, мальчики 9-ти и 7-ми лет. Медики оказали им всю необходимую помощь.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в комментарии Укринформ, вину за организацию взрыва в сумской многоэтажке признал и сам пенсионер, который проживал в квартире на 7-м этаже,.

"Сразу после трагедии подозреваемый в организации взрыва был допрошен. Свою вину он полностью признал, предоставив письменное свидетельство. Рассказал, что для взрыва открыл конфорки газовой плиты, а когда увидел, что газ якобы выходит из нее медленно, ещё и разъединил с помощью ключа газовую трубу, после чего расположился в дальнем углу комнаты с зажженной сигаретой в руке", — рассказала Науменко.

Она добавила, что поскольку у подозреваемого отмечается наличие психического расстройства, представители правоохранительных органов сейчас проверяют предоставленную им информацию.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, в квартире на 7-м этаже мужчина проживал более 20 лет, последнее время — сам. Семье пенсионера принадлежала еще одна квартира — на 4-м этаже. Соседи отмечают, что мужчина периодически употреблял спиртные напитки и проявлял агрессию в отношении жильцов дома. Угрозу взорвать дом, чтобы его квартира никому не досталась, люди постоянно слышали, но не воспринимали эти слова всерьез.

Начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко расскзала, что "с места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимаются городские власти. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предупредить возможное мародерство".

По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся первоочередные следственные действия, опрашиваются свидетели и потерпевшие".

Фото: su.npu.gov.ua; sumy.dsns.gov.ua