В Польше автомобиль с украинцами столкнулся с поездом: все пассажиры погибли, фото

Жертвами жуткого ДТП стали четыре человека.

Украинцы на легковом автомобиле столкнулись на железнодорожном переезде с поездом Фото: FAKT24

Польше на участке дороги Ополе – Хмеловичак неподалеку от провинциального города Ополе пассажирский автомобиль Volkswagen на переезде столкнулся с железнодорожным составом.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 февраля в 19:00, сообщает польский ресурс FAKT24.

Представитель польской полиции Дариуш Свенчак рассказал, что в автомобиле находилось четыре человека, однако травмы были не совместимы с жизнью и спасти никого из них не удалось. По его словам, прибывшие медики пытались реанимировать жертв ДТП, но безуспешно. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия, которые выяснят причину аварии.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в результате аварии на железнодорожном переезде в Польше погибло четверо граждан Украины, сообщает Варта-1.

"По предварительной информации, все погибшие являлись гражданами Украины - три женщины и один мужчина", отмечает Зинкевич.

Напомним, ранее в Ужгороде Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан иностранных государств, а еще один был госпитализирован с повреждениями различной тяжести.