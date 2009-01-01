В Польше вандалы осквернили консульство Украины в Жешуве, опубликованы фото

Возле герба Украины вандалы нарисовали виселицу и надпись Raus.

Жешув

В Польше в городевандалы нанесли надписи красной краской на здание почетного консульства Украины.

Об этом заявил представитель городской полиции города Адам Шельонг, пишет "Укринформ".

По его словам, сейчас по этому делу еще никто не задержан, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и сейчас постараемся выявить злоумышленников", — подчеркнул Шельонг.

В частности, неизвестные написали на здании консульства на польском языке: "Украина — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", возле герба Украины нарисовали виселицу и надпись Raus (с немецкого "долой" — ред.), свастику и надпись по-русски "нет".

В свою очередь, местное издание rzeszow-news.pl пишет, что очевидцы видели, как вечером 30 сентября, неизвестный мужчина разрисовывал консульство. Люди призывали, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.

"Мы имеем дело с гибридной войной", — сказал Петр Тима, президент Ассоциации украинцев в Польше.

Это первый такого рода инцидент относительно почетного консульства Украины в Жешуве.

Напомним, в апреле 2017 года в Польше националисты уничтожили памятник воинам УПА.

фото: Michał Okrzeszowski/Rzeszów News