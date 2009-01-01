В разведке доложили, сколько боевиков уничтожили силы АТО за неделю

По информации ГУР, боевиков с тяжелыми ранениями направляют на дальнейшее лечение в гражданские медучреждения России.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. vk.com/strelkov_info

За прошлую неделю, с 6 по 12 марта, силы АТО огнем в ответ уничтожили 16 боевиков, еще 35 террористов получили ранения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По информации ГУР, боевиков с тяжелыми ранениями направляют на дальнейшее лечение в гражданские медучреждения на территории РФ.

"В частности, тяжелораненые военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК проходят лечение и реабилитацию на базе ОАО "Санаторий Вешенский" в Ростовской области РФ, – говорится в сообщении разведки.

Напомним, 11 марта на Донбассе в результате подрыва на мине погибли четверо боевиков, еще трое — ранены.