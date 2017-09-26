В разведке объяснили, чем вызвана активизация боевиков под Горловкой и Мариуполем

Оккупанты обстрелами поджигают траву, чтобы вынудить сил АТО отойти.

Боец АТО под Широкино, иллюстрация Facebook Владимира Гунько

и на участке фронта Павлополь — Широкино под Мариуполем связана с тем, что вражеские разведчики умышленно нагнетают обстановку.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на сайте информцентра СНБО.

Как стало известное украинской разведке, диверсанты противника выходят в "серую зону", открывают огонь в сторону собственных позиций, а затем обвиняют в этом украинскую сторону.

Также встречаются эпизоды, когда оккупанты своими обстрелами поджигают траву и кустарники, чтобы попытаться заставить наши войска отойти с занимаемых позиций. Вооруженные провокации — любимый инструмент кремлевских марионеток, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что за прошлую неделю (18-24 сентября) силы АТО ранили и уничтожили 30 оккупантов, при этом львиная доля потерь пришлась на Мариупольское направление.