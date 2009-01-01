В разведке предупредили: оккупанты готовят новые фейки, под Донецком засекли пропагандистов РФ

В состав группы вошли офицеры военных частей информационного противоборства ВС РФ.

Российские военные glavpost.com

На оккупированной территории Донбасса в районе Спартака группа российских корреспондентов в субботу, 11 марта, проводила видеосъемку разрушенных жилых зданий.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Пропагандистов на позициях 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го Армейского Корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации также интересовали разрушены инфраструктурные объекты Донетчины.

В состав группы вошли офицеры военных частей информационного противоборства ВС РФ, которые специализируются на съемке фейковых материалов с целью дискредитации сил АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе Россия развернула сеть диверсионных центров.