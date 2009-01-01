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В разведке предупредили: оккупанты готовят новые фейки, под Донецком засекли пропагандистов РФ

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В состав группы вошли офицеры военных частей информационного противоборства ВС РФ.

Россияне, Россия, военные
Российские военные glavpost.com
На оккупированной территории Донбасса в районе Спартака группа российских корреспондентов в субботу, 11 марта, проводила видеосъемку разрушенных жилых зданий.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

Пропагандистов на позициях 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го Армейского Корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации также интересовали разрушены инфраструктурные объекты Донетчины.

В состав группы вошли офицеры военных частей информационного противоборства ВС РФ, которые специализируются на съемке фейковых материалов с целью дискредитации сил АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе Россия развернула сеть диверсионных центров.

Теги:  
ГУР, разведка, АТО, Донбасс, боевики, пропаганда, 1АК, 11полк
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