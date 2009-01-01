В разведке рассказали о росте преступлений, совершенных пьяными боевиками

Дисциплина среди боевиков снизилась после выплаты зарплаты.

Количество правонарушений среди боевиков ДНР и ЛНР , которые были совершены в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличилось вдвое.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.

"После получения личным составом российско-оккупационных войск 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ денежных выплат по окончании командно-штабных учений, существенно снизился уровень воинской дисциплины и увеличилось количество правонарушений, совершенных военнослужащими в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в том числе во время пребывания в общественных местах", — говорится в сообщении.

"Комендантской службой 1 и 2 АК отмечается, что количество задержанных военнослужащих за совершенные правонарушения в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических веществ возросло вдвое в подразделениях 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК", — отметили в ГУР.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что на временно оккупированной территории Донецкой области боевики из числа местных жителей создают так называемые военизированные подразделения самообороны — "Ратник".