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В России "Баба-Яга" убила 8-летнего мальчика, фото с места происшествия

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1 / 3 В РФ фигура Бабы-Яги убила ребенка (lenobl.sledcom.ru)

Трагедия произошла на выходных в Ленинградской области.

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В РФ фигура Бабы-Яги убила ребенка lenobl.sledcom.ru
В российской деревне Верхние Мандроги (Ленинградская область) на территории одноименного туристического комплекса фигура сказочного персонажа — Бабы-Яги — упала на 8-летнего мальчика, он умер.

Инцидент произошел в субботу, 23 июня, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"… малолетний совместно со своими родственниками в частном порядке прибыл на территорию туристического комплекса. Проходя мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на ребенка, придавив его своим весом, в результате чего мальчик скончался", — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) уголовного кодекса.

Напомним, 1 января в российском городе Тверь мужчина, находясь в своей квартире, расположенной на десятом этаже многоквартирного дома, сделал из постельного белья и полотенца самодельную веревку, скинул ее в открытое окно лоджии и, спускаясь, сорвался с высоты.

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Верхние Мандроги, Россия, ребенок, фигура, Бабы-Яга, убила, смерть, упала
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